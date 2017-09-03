要一例一休成不了大人物？　柯Ｐ：成功有辛苦代價

台北市長柯文哲昨出席親民黨主辦的「民主開新營」，以「我的故事」發表演講。席間他提到，「你要一例一休，就永遠成不了大人物！」而這句話引起民眾討論，網民酸說「慣老闆發言」。柯文哲今天受訪解釋，自己昨演講有前後文。

柯文哲表示，他以前在台大醫院帶領葉克膜團隊，要維持這個世界上最頂尖的團隊，每個人的平均工作時間都不會少於10個小時，因為光讀書就要花掉很多時間，才知道全世界相關領域在做什麼，還有另外臨床的實際操作與實驗都花很多時間。

柯表示，要維持世界最優秀團隊，就要花很多時間。如果從0開始，要變成世界最好團隊，過程就要花更久。他說，現在是「10倍速」的時代，特別像台灣的淺碟經濟、淺碟政治、淺碟文化。

柯強調，是要跟年輕人說「成功要有代價，而且是滿辛苦的代價。」

(中時)