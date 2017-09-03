吸毒怕「假貨」 竟自備毒品檢驗盒

2017.09.03 高雄市 ▲莊姓男子自備毒品檢驗盒（右下角）。（呂素麗翻攝）

2017.09.03 高雄市 ▲莊姓男子吸毒自備毒品檢驗盒。（呂素麗翻攝）

2017.09.03 高雄市 ▲毒品檢驗盒。（呂素麗翻攝）

高雄市警方前天查獲有吸毒惡習的莊姓男子，持有毒品及吸食器，而且還有毒品檢驗盒，莊男向警方表示，自己因害怕施用到不純的毒品傷害身體，因此準備毒品檢驗盒，自行驗證毒品是否為「正品」，讓警方聽了好傻眼。

三民一分局十全派出所巡佐黃弘昇前天深夜帶班在轄區九如路段巡查，見莊男（21歲）逗留於騎樓，坐於機車上，神色異常，警方上前攔查時，莊男神色緊張，雙手不時發抖，警方直覺不單純，請他配合調查出示隨身物品，不料竟查獲莊男持有2包二級毒品安非他命及吸食器1組，而且還有毒品檢驗盒。

從事建築鐵工的莊男表示，他因工作及經濟壓力大，平時喜歡上PUB與朋友小酌藉此放鬆，也因此在PUB誤交損友而染上毒癮。

他供稱，服役時曾接觸醫護相關業務，所以，雖然施用毒品仍自購毒品檢驗盒，希望自行檢驗不要用到不純的毒品「太」傷害身體。

自欺欺人的態度不禁令警方痛斥吸毒更傷身，請莊嫌不要逃避問題，全案依毒品危害防制案移送偵辦。

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(中時)