不滿睡覺被電話聲吵醒 男持西瓜刀搶手機

新北市一名19歲的女子日前午夜下班，邊講電話徒步返家，竟遭陌生男子持西瓜刀，從後方搶走手機。女子事後向警方報案，男子落網時聲稱，當時他在車上睡覺，女子講電話的聲響將他吵醒，一氣之下才會犯案，訊後依搶奪罪嫌送辦。

不滿睡覺被電話聲吵醒 男持西瓜刀搶手機

上月29日深夜，在超商擔任店員的19歲黃姓女子，午夜下班後徒步回家，途中卻遭人持刀搶走手機，讓她驚慌不已。警方循線逮人，男子落網時表示，不滿遭女子講電話的聲響吵醒，才會搶手機洩憤。經過警方調查，黃姓女子手機中的SIM卡已被拔除丟棄，懷疑李男行搶動機不單純，訊後依搶奪罪嫌將他函送法辦。

(中天)