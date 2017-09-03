北韓傳6.3強震 疑進行6度核試

北韓官方媒體朝鮮中央通信社，今發布領導人金正恩視察新熱核武器（氫彈）照片。（北韓官方媒體朝鮮中央通信社∕美聯社）

繼北韓官方朝中社宣佈，平壤已自製了一枚可裝在洲際彈道飛彈的氫彈彈頭後，據中國地震台網測定，9月3日11時30分在北韓北緯41.35度，東經129.11度發生規模6.3的強震，震源深度0千米，疑為核彈試爆。

此外，中國地震台網指出，就在第一次強震後，又出現了一次規模4.6的地震，可能是塌陷造成的。

據韓聯社3日報導，北韓東北部咸鏡北道的吉州郡偵測到人為強震，而吉州郡設有核試場，韓國軍方認為，北韓似乎進行了第6次核試。韓國總統文在寅將在下午1點30分緊急召開國安會。

而據路透報導，美國地質調查所（USGS）測定，強震規模約5.6。

日本媒體普遍報導，這可能是北韓在進行核試，而平壤去年9月才進行了第5次核試。

稍早朝中社報導，北韓已開發一枚氫彈，可裝載在新的洲際彈道飛彈上，並強調，「氫彈的全部零組件百分之百國內製造」，似乎在暗示可能要進行核試爆。

報導稱，這枚氫彈威力最大可達至數百千噸（kiloton），並能在高空引爆，加上零組件全是國內自製，想要多少核武，就能打造多少核武。

(中時電子報)