還沒去過嗎？菲律賓中部台灣遊客成長居冠

若在乾季前往薄荷島，較有機會看到深褐色的巧克力山。

菲律賓中部的薄荷島觀光業十分發達，島上度假村是台人最愛。（林承彥 攝）

薄荷島上的眼鏡猴是珍稀物種，除了菲律賓之外其餘地方十分罕見。（林承彥 攝）

美景眾多、物價低廉、度假感十足。台灣人逐漸愛上菲律賓。（林承彥 攝）

今年第一季的旅遊統計資訊陸續出爐，據菲律賓觀光部資料顯示，今年前4個月造訪菲國中部地區的外國遊客當中，台灣人的成長幅度高居第一。

菲律賓觀光部報告指出，光是今年第一季，就有2萬1631人次的台灣遊客前往中維薩亞斯地區（Central Visayas），較去年同期的1萬0264人次成長了110.75%，名列榜首。成長幅度第2高的則是中國大陸，達77.86%。

菲律賓中部有著長灘島、宿霧以及薄荷島等知名觀光景點，是菲律賓旅遊業最興盛的區域。每年的11月到隔年5月當地是乾季，較無雨也少有颱風侵襲，是絕佳旅遊旺季。加上這些地方都以潔淨的海水聞名，潛水、衝浪等水上活動十分興盛。

而台灣人之所以會愛上菲律賓，除了以上誘因之外，更重要的是台灣前往菲律賓旅費低廉，加上每天都有班級直飛宿霧、長灘島，交通十分便捷。

(中時)