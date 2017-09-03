還沒去過嗎？菲律賓中部台灣遊客成長居冠
今年第一季的旅遊統計資訊陸續出爐，據菲律賓觀光部資料顯示，今年前4個月造訪菲國中部地區的外國遊客當中，台灣人的成長幅度高居第一。
菲律賓觀光部報告指出，光是今年第一季，就有2萬1631人次的台灣遊客前往中維薩亞斯地區（Central Visayas），較去年同期的1萬0264人次成長了110.75%，名列榜首。成長幅度第2高的則是中國大陸，達77.86%。
菲律賓中部有著長灘島、宿霧以及薄荷島等知名觀光景點，是菲律賓旅遊業最興盛的區域。每年的11月到隔年5月當地是乾季，較無雨也少有颱風侵襲，是絕佳旅遊旺季。加上這些地方都以潔淨的海水聞名，潛水、衝浪等水上活動十分興盛。
而台灣人之所以會愛上菲律賓，除了以上誘因之外，更重要的是台灣前往菲律賓旅費低廉，加上每天都有班級直飛宿霧、長灘島，交通十分便捷。
(中時)
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