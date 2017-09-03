汽機車租賃兼放款 店老闆臀部遭利刃切開

吳姓汽機車租賃業者（左）在店門口超金紙，3名頭戴棒球帽的男子分別持刀砍殺吳男，造成被害人身上5處刀傷。（李文正翻攝）

台北市昨天晚間發生一起因債務糾紛，3名男子持刀砍殺汽機車租賃公司老闆，36歲吳姓老闆肩膀、大腿等5處刀傷，臀部遭利刃切開大量失血，歹徒隨即搭乘計程車離去，警方正根據車號追緝歹徒，鎖定一名積欠被害人30萬的張姓男子，全力追緝當中。

吳男在北市酒泉街一處經營汽機車租賃，並從事放款業務，客人若要借錢，先將機車賣給租賃公司租賃，業者再回租給客人，並以租金充當利息，刻意規避法令規範，警方懷疑是為了放款利息產生糾紛，歹徒教訓意味濃厚。

昨天晚上9點9分，吳為了中元普渡，在店門口擺放金爐燒紙錢，3名頭戴棒球帽、口罩男子從後方出現，直接朝吳身上砍殺，吳隨即往路旁逃逸，歹徒行兇後，坐上對向等候的計程車逃逸。

警方調查，搭載3名歹徒離開的計程車，早在案發前一刻，先讓3人下車，迴轉在對面車道等待，3人上車後，立即開往重慶北路逃逸，警方懷疑與動手砍人的歹徒認識，並且是共犯，已根據車牌前往基隆尋找司機懷疑是共犯。

吳男臀部2處刀傷、左手臂、肩部、背部各1刀，送醫救治並沒有生命危險。警方調查，吳在2014年積欠30萬債務，今年3月間法院的本票裁定，顯示涉有重嫌的張男積欠被害人30萬，警方懷疑是積欠債務引發砍殺事件。

(中時)