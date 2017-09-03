金磚峰會登場 電子商務或將為金磚國家經貿合作提供「彎道超車」機會

金磚峰會廈門登場，今天(3)將先舉行金磚國家工商論壇。2017年金磚國家工商論壇組委會秘書處議題文稿組組長、中國國際商會合作發展部副部長孫曉表示，電子商務為現在金磚國家合作提供了彎道超車機會。「因為按照傳統的貿易投資的方式來開展，我們跟傳統的發達國家的差距，或者說我們之間的差距是很難跨越的，但是電子商務可以打破這個壁壘」。

據香港《中評社》報導，8月舉行的2017年金磚國家經貿部長會議批准了《金磚國家電子商務合作倡議》，電子商務成為金磚國家經貿合作的核心議題，並將成為金磚國家經貿合作的新動力。

報導稱，孫曉表示，此次論壇肯定會涉及到電子商務的內容。論壇已經邀請到一些新經濟領域的代表參會，比如滴滴和攜程。

至於電子商務對現在金磚國家經貿合作會提供哪一些新機遇。孫曉認為，這提供了很好的彎道超車機會。「因為按照傳統的貿易投資的方式來開展，我們跟傳統的發達國家的差距，或者說我們之間的差距是很難跨越的，但是電子商務可以打破這個壁壘」。

(中時)