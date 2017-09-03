女星癌逝2年多 老公擁新歡移居新加坡

司馬燕過世2年多，老公吳忠義和新歡Beth(右圖)感情融洽。(圖／翻攝自東網)

港星司馬燕2015年因胃癌病逝，同年11月老公吳忠義爆出早有小三，偷吃她的閨蜜孫君子（Summer）5年，事後吳忠義發聲明澄清沒劈腿，兩人是在司馬燕過世後交往，但才在一起4個月就閃電分手，隔不到半年，又另結長髮妹新歡Beth，兩人越愛越甜蜜，將移居新加坡生活。

吳忠義過了2年多，似乎已走出喪妻之痛，和Beth感情甜蜜，兩人常出雙入對，據香港《蘋果》報導，近日他們更被直擊同搭地鐵，同行還有個小女孩，就是Beth的女兒，三人相處融洽，雙方已融入彼此家庭，他愛屋及烏，對女友女兒相當照顧。

對此，他僅以簡訊回覆「沒有人對我有興趣啦，我想生活低調一些。」他也透露因為覺得香港政治沒有希望，所以決定離開，移居新加坡生活。

(中時電子報)