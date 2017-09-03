桃園海水浴場5人遭沖走 4人脫困

桃園市大園區竹圍海水浴場3日驚傳有5名民眾遭海浪沖走，目前有4人已經脫困。（賴佑維翻攝）

桃園市大園區竹圍海水浴場3日驚傳有5名民眾遭海浪沖走，目前有4人已經脫困。（賴佑維翻攝）

桃園市大園區竹圍海水浴場今(3)日早上驚傳有5人遭到海浪沖走，桃園市消防局第3大隊竹圍分隊獲報後趕往現場，11時30分救起1名孩童，另外3名外籍移工自行上岸，還有1人尚在搜救中。

(中時)