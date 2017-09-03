金正恩視察核武研究所 美日領袖密集熱線

日本安倍晉三今(3)日上午再與美國總統川普舉行了20分鐘的電話會談，這是北韓29日試射越過北海道上空的彈道飛彈後，美日領袖的第3度電話會談，在1周內美日密集舉行電話高峰會談乃罕見的特例。

北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩今赴核武器研究所，視察了裝載洲際彈道飛彈(ICBM)彈頭的氫彈。日媒指出，美日領袖電話會談中也討論了此話題。

安倍上午在首相公邸與川普通話後向日媒表示， 「我們再度針對北韓最新形勢分析，並協商因應對策。」「北韓單方面地擴大挑釁行動，包含南韓在內的美日韓3國將緊密合作。我們完全同意，必須加強對北韓施壓，使北韓改變政策。」

聯合國安理會將表決包括不排除加強石油禁運等在內對北韓制裁的新決議，川普和安倍再次確認了，將加強要求中、韓對北韓發揮影響力。安倍與川普還決定利用本月下旬出席聯合國大會時，在紐約舉行美日高峰會談。

日媒報導，本月9日是北韓的建國紀念日，去年北韓曾在這天曾實施核試，故美日領袖為提防北韓再度試射彈道飛彈或進行核試而密集舉行電話會談。

(中時)