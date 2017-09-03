U18》擁107轟強打日本隊 被美國隊2安打完封
日本隊本屆U18世界盃青棒賽，擁高中3年敲107轟的強打清宮幸太郎坐鎮，攻擊火力不容小覷，首戰對墨西哥就狂得10分，不過他們今(3日)強碰尋求4連霸的美國隊，整場打線僅擊出2安、1分未得，反觀美國隊雖被日本3名投手K掉23次，但靠7安攻4分，其中包括1發2分炮，以4比0完封日本。
此役進行到2上，由美國隊靠6棒一壘手卡薩斯(Ray Triston Casas)2分炮，率先打破鴨蛋。隨後現場下起大雨，比賽暫停數分鐘恢復進行，美國隊當機立斷換投，由左投威瑟斯(David Ryan Weathers)接手。面對球速能飆到150公里的威瑟斯，日本隊打線第2到第8局竟大熄火，只出現1支安打，苦吞8K。
而日本隊先發川端健斗2上失2分後，5上1出局二壘有人時，3棒戈曼(Nolan Gorman)揮空遭三振，捕手中村奬成第一時間沒接到球，撿起球傳往一壘完成封殺。未料，此時本壘竟鬧空城，跑者席阿尼(Michael Siani)見機不可失，繞過三壘後直闖本壘得分。
川端沒被敲安卻掉1分，6上又遇亂流，先遭9棒托安格(Brice Turang)擊出二壘打，接著席阿尼再用1支左外野安打，打進美國隊第4分。投到這川端氣力放盡，送出1保送後退場；川端此役K功了得，投5.2局狂飆15K，但6次四壞球和1次暴投，讓他儘管挨6安不算太多，卻失掉4分。
隨後日本隊第1任中繼田浦文丸，上場霸氣3連K解危，投到第8局未再失分；9上接替投球的磯村峻平，也飆3K漂亮完成投球任務。然而日本隊到9下，清宮等4人上陣，依舊沒能攻破美國隊投手封鎖，讓美國3投手聯手完成完封秀。中繼7局無失分的威瑟斯獲勝投，川端則苦吞敗戰。
(中時電子報)
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