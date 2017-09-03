盼司改議題受關注，洪慈庸邀看《徐自強的練習題》

洪慈庸（右）盼司改議題受關注攜手改變台灣。（圖／立委洪慈庸辦公室提供）

立委洪慈庸（右起）邀看《徐自強的練習題》，紀錄片主角徐自強也到場。（圖／立委洪慈庸辦公室提供）

立委洪慈庸昨晚（2日）在台中市新光影城舉行紀錄片《徐自強的練習題》包場，邀請民眾免費欣賞電影，她表示，台灣要改變的東西很多，司法還有很多地方需要努力改變，希望更多人來參與，也讓冤獄被害人在人權維護的路上不孤單，一起努力完成這未完的練習題。

這場電影播映活動，除了洪慈庸、導演紀岳君、徐自強及教授胡博硯、鄭性澤、洪爸、洪媽也到場欣賞，映後QA觀眾也相當熱情的提問交流。

《徐自強的練習題》敘述徐自強因被指控擄人勒贖及殺人，坐牢16年，直到更九審才判定無罪的冤案。

「我們現場有被害人，而每個人，都有可能在下一秒變成下一個被害人」，洪慈庸呼籲不應漠視放任這樣的事情持續發生，台灣要改變的很多，看到司法還有很多需要去努力改變的地方。

洪慈庸表示，大家對徐案的高度關注，也正代表著台灣社會對司法改革的期待，未來將會持續關注人權議題，希望透過電影欣賞的活動，讓更多人看見、了解，讓徐自強等冤獄被害人在人權維護的路上不孤單，一起努力完成這未完的練習題。

徐自強感謝自己能站在這裡與大家對話，是因為有很多人的幫忙與努力，透過這個件事也讓他發現，很多事情是必須自己去爭取的，括你沒做過的事、被誣賴，清白還是要靠大家去爭取。經過這件事，徐自強自己體會最深的就是「社會責任」。

他強調，在案件結束後一直在回想，認為自己也有責任，以前看到不公不義的事不會去糾正，就讓它一直持續發生，最後發生在自己身上；也讓他明白，看到不公不義就應該要去糾正，否則它就會一直持續發生。

徐自強也提到，現在司改會工作不是為自己，而是為下一代，希望我們的下一代不會再遇到這種事情。

紀岳君盼來觀影的每一名觀眾都是「一顆種子」，未來能持續「發芽」，在司法改革的路上，能持續獲大家支持。

(中時)