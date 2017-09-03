盼司改議題受關注 洪慈庸邀看《徐自強的練習題》
立委洪慈庸昨晚（2日）在台中市新光影城舉行紀錄片《徐自強的練習題》包場，邀請民眾免費欣賞電影，她表示，台灣要改變的東西很多，司法還有很多地方需要努力改變，希望更多人來參與，也讓冤獄被害人在人權維護的路上不孤單，一起努力完成這未完的練習題。
這場電影播映活動，除了洪慈庸、導演紀岳君、徐自強及教授胡博硯、鄭性澤、洪爸、洪媽也到場欣賞，映後QA觀眾也相當熱情的提問交流。
《徐自強的練習題》敘述徐自強因被指控擄人勒贖及殺人，坐牢16年，直到更九審才判定無罪的冤案。
「我們現場有被害人，而每個人，都有可能在下一秒變成下一個被害人」，洪慈庸呼籲不應漠視放任這樣的事情持續發生，台灣要改變的很多，看到司法還有很多需要去努力改變的地方。
洪慈庸表示，大家對徐案的高度關注，也正代表著台灣社會對司法改革的期待，未來將會持續關注人權議題，希望透過電影欣賞的活動，讓更多人看見、了解，讓徐自強等冤獄被害人在人權維護的路上不孤單，一起努力完成這未完的練習題。
徐自強感謝自己能站在這裡與大家對話，是因為有很多人的幫忙與努力，透過這個件事也讓他發現，很多事情是必須自己去爭取的，括你沒做過的事、被誣賴，清白還是要靠大家去爭取。經過這件事，徐自強自己體會最深的就是「社會責任」。
他強調，在案件結束後一直在回想，認為自己也有責任，以前看到不公不義的事不會去糾正，就讓它一直持續發生，最後發生在自己身上；也讓他明白，看到不公不義就應該要去糾正，否則它就會一直持續發生。
徐自強也提到，現在司改會工作不是為自己，而是為下一代，希望我們的下一代不會再遇到這種事情。
紀岳君盼來觀影的每一名觀眾都是「一顆種子」，未來能持續「發芽」，在司法改革的路上，能持續獲大家支持。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。