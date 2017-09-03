天雨路滑「撞」況多 1日2起自撞車禍
國道三號南下230公里附近發生一起車禍，一輛轎車自撞內側護欄翻車，警方趕到現場發現車上有6人，不只超載還發現駕駛沒有駕照；另一起車禍則發生在板橋65快速道路匝道口，休旅車雨天自撞安全島，酒測發現駕駛酒測值高達0.96。
3日早上六點左右，在板橋65快速道路口，就快下匝道時，駕駛一個失控撞上安全島。撞擊力道過大，休旅車被反彈到另一邊。整輛車側翻，駕駛受困車內，出動了動十多名警消才把人救出來，但一救出來就聞到渾身酒氣，酒測值高達0.96。而在國道三號南下230公里，轎車疑似天雨路滑，失控自撞護欄，逆向翻覆在車道上，車上三男三女都沒有受傷，但一部車塞了六個人，駕駛還無照。
天雨路滑「撞」況不斷，一天內發生兩起車禍，還好傷勢都不嚴重。也提醒雨天開車，視線不佳，駕駛要更加注意行車安全。
(中天)
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