LPGA》龔怡萍、徐薇淩波特蘭賽拚前10 路伊絲獨走

龔怡萍前3輪並列第8，決賽日拚本季首場前10。(美聯社資料照)

美國女將路伊絲波特蘭菁英賽前3輪以199桿(-17)獨走，看上去只有落後3桿的泰國莫莉雅與落後4桿的韓國田仁智，有機會與她搶冠。2位晉級台灣女將龔怡萍與徐薇淩，明(4日)決賽輪只能爭奪本季首場前10。

連續4場晉級的徐薇夌，決賽日也有機會爭本季首場前10。(圖：徐薇淩提供)

龔怡萍今第3輪70桿(-2)，以207桿並列第8，徐薇淩68桿(-4)，以208桿升至並列第13，由於分別落後路伊絲8桿與9桿，爭冠希望不大，唯一目標只能爭取前10。

去年獲得4場前10的龔怡萍，本季前19場參賽，最佳成績於Thrnberry Creek菁英賽獲得並列第15；徐薇淩前17場出賽，最佳成績在Volvik錦標賽拿下並列第16。台灣另1位晉級女將李旻，第3輪交出72桿，以212桿(-4)並列第47。

(中時電子報)