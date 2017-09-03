93軍人節遊行 新竹市500餘人響應

大批退休軍警響應遊行。（徐養齡翻攝）

前市長許明財等人到場致意。（徐養齡翻攝）

93軍人節，中華民國退伍軍人-八百壯士九三軍人節活動，3日上午號召在全台各地上街遊行，新竹市也有不少退伍軍人響應，一早在市府、市議會前廣場聚集約500餘人，繞行至城隍廟、東門圓環，眾人呼口號爭取權益，過程平和。

前新竹市長許明財、國民黨市黨部主委呂學樟及多名黨籍市議員皆到場響應，退伍軍警合唱軍歌，搖旗吶喊「中華民國萬歲！」

(中時)