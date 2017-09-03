中國大陸全運會 競賽高規格高水準

中國大陸全運會桌球賽場。(黃邱倫攝)

中華台北奧會體育媒體採訪團3日上午先到中國全運會開幕場地奧體中心，同時也是田徑比賽場地，緊接著來到桌球賽場，剛好是兩屆奧運女單金牌、北京選手丁寧迎戰遼寧選手文佳，直落四輕鬆晉級八強。

3日上午田徑場剛進行完20公里競走，天氣雖然酷熱，但進場的觀眾仍是非常熱情，而播報員正是甫在台北世大運幫忙賽會播報的陳晨。

武清體育中心進行的桌球賽，倫敦與里約奧運雙金得主、女單第一種子丁寧對上文佳，一開始打來不太順手，但在抓到對手節奏與之後，打起來就顯得輕鬆寫意。

天津舉辦這次中國全運會對於場館出入口的規畫相當明確，觀眾、運動員、媒體與貴賓都有專屬通道，而且安檢相當嚴謹，不會出現混亂情況。

外界曾說過，奧運金牌不見得能拿得到中國全運會冠軍，指的是中國在國際賽的幾個強項，比如桌球、羽球、跳水等，可見得各省會的競爭有多麼激烈，想當上國手非常不容易。

(中時電子報)