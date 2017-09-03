壓力大！8成自殺者為中壯年　男是女2倍

全國自殺防治學會今舉辦2017世界自殺防治日活動。（倪浩倫攝）

酒癮、藥癮上身，可能是在透露求救訊息。統計顯示，國內自殺身亡者，有8成是30~50歲族群、男性更是女性的2~3倍。專家指出，男性面對壓力常獨自承受，並透過像是酗酒等方式來企圖逃避，然而一旦情緒潰堤，多半「死意甚堅」、會選擇致命性高的自殺方式，故當發現周遭親友忽然酒癮、藥癮上身，應多加關心、及時伸出援手。

為了成為家庭的支柱，絕大多數的中壯年男性都在職場打拼，但在這看似堅強的背後，卻也承受著來自各界的壓力，讓他們成為自殺的高危險族群；衛福部心口司司長諶立中說，自殺率最高的是老人，但死亡人數最高的為30~50歲的職場人口，而「失業」、「經濟因素」更是多數中壯年男性選擇輕生的主因。

根據全國自殺防治中心的「心情溫度計」統計，有6.5％、超過153萬名國人有情緒困擾，當中更有63萬人「曾認真想自殺」、且有約2.8萬人自殺未遂，數字之高令人吃驚。

衛福部長陳時中表示，限制自殺工具，是防治自殺的一大手段，像「喝半口就會死」的農藥巴拉刈，農委會已於日前公告，將在2019年2月禁用，他坦言該時程比衛福部希望的今年7月就禁用「晚了些」，但仍盼透過此舉，避免有自殺企圖的民眾取得，進而有機會活下來。

陳時中補充，透過衛政、社政、教育3者的結合，才能有效預防自殺的悲劇，他日前拜會教育部，希望透過教育，從小就強化孩子的心理健康、有能力面對各種挑戰；此外，隨著長照2.0各項資源逐步到位，有望減少老人因久病厭世、照顧者不堪壓力而輕生的悲劇，但他強調，仍要透過社區關懷訪視員（社關員）走入社區，追蹤、關懷高自殺風險族群，才能把自殺防治做得更好。

自殺防治中心主任李明濱說，透過社關員的輔導，能降低自殺未遂者30~36％的再自殺率。只是諶立中坦言，我國社關員人數明顯不足，相較國外建議的1人追蹤20~30人，我國現為126人追蹤2.8萬人、等於每人追蹤超過200人，品質自然有限；他說，明年會額外增加100名毒品訪視員、130名精障訪視員，強化自殺防治的社會安全網。

(中時)