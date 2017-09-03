白宮：美日領袖通電討論 對北韓採最大施壓

平壤今日宣稱，已發展出更先進氫彈，將安裝在新的洲際彈道飛彈上後，美國總統川普和日本首相安倍晉三互通電話，強調美日韓將相互合作協調，繼續對北韓做出最大施壓。

白宮發布簡短聲明中並未提及北韓最新的氫彈研發消息，僅指出川普和安倍通電，討論繼續對北韓採取「最大施壓」，彼此並重申，美國、日本與南韓三方密切合作，面對北韓威脅持續升高的重要性。

聲明最後表示，川普在電話中告訴安倍，期待在聯合國9月召開大會期間，繼續進行美日和南韓的三邊協調。

(中時)