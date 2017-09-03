MLB》青木宣親6年轉7隊 全都有安打紀錄

日籍打者青木宣親6年換了7支球隊，昨轉戰大都會，今首次先發就敲出安打。(美聯社)

大聯盟日籍打者青木宣親，29日遭到藍鳥釋出，不過昨日再與大都會簽下合約，並於今天對上太空人一戰中先發登場，也在第7局敲出轉戰大都會的首支安打，在大聯盟征戰6年內在7支球隊中都有安打紀錄。

青木宣親從2012年轉往大聯盟發展，加入釀酒人效力兩個球季，隨後開始年年換隊，一路從皇家、巨人再到水手，今年季初加盟太空人，不過7月底被交易至藍鳥，沒想到日前遭到釋出，又轉而大都會發展，今年球季就換了3支球隊。

今大都會剛好與青木的前東家太空人舉行雙重戰，他在第二站擔任開路先鋒，鎮守中外野，雖然前3打席都未有建樹，但第7局終於敲出來到大都會的首支安打，可惜9局上半最後一次打擊，擊成外野飛球出局，單場5打數1安打。

(中時電子報)