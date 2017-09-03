北韓疑第6次核試 安倍：日本必將強烈抗議

日本氣象廳今(3)日下午12時29分57秒在北韓東北部咸鏡北道吉州郡西北約44公里處，觀測到芮氏6.1級的非自然地震。日本政府研判，很可能是北韓強行進行第6次核試。日本首相安倍晉三表示，若北韓真進行核試，日本必定強烈抗議。

日本方面分析，觀測到地震的吉洲郡附近有北韓唯一的核武實驗所，且當地地質堅硬，極少發生地震，故這次的地震很可能是因核試引起的。將是北韓連續兩年進行核試，也是金正恩在位5年內的第4次核試。

安倍在首相官邸表示，「我已指示相關省廳蒐集、分析情報並提供國民正確的消息，日本將與美、韓、中、俄等相關國家合作因應。如果北韓真的強行核武，我們絕對不容允許，必定會強烈的抗議。」

日本官房長官菅義偉在記者會上表示，官邸對策室已成立危機管理中心，並召集相關省廳官員進行情報蒐集和分析。

(中時)