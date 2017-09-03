難得捕捉野生霍建華！側顏帥度驚人

難得捕捉野生霍建華，引發粉絲討論。（圖／取材自棠心于影微博）

男星霍建華升格當人夫後，人氣、事業運依舊超夯，個性低調的他，至今仍沒有開通微博帳號，霍建華曾提到，他認為和影迷最好的互動方式，就是透過戲劇認識自己，若無法從中了解他的話，再多的宣傳也都無濟於事，也因此，霍建華的一舉一動總是備受矚目，近日則有粉絲捕捉到野生霍建華，更是在網路上掀起討論。

霍建華近年把演藝重心轉往大陸，常因工作關係當空中飛人，近日則有網友在機場的捕捉野生霍建華，透露當時霍建華與經紀人正搭連接機場與候機室的接駁車，霍建華身穿黑色上衣與牛仔褲，頭戴鴨舌帽與口罩，儘管他打扮相當低調，光是背影與側顏依舊引發粉絲討論，直呼：「哥 你終於出來啦！」、「終於出洞了，好久不見」、「即便戴口罩依然能感受到他的帥氣」。

(中時電子報)