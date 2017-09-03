反應空污費調升 汽、柴油各漲0.1元
美國颶風衝擊煉油廠進料需求減少，國際原油價格趨緩，惟反應環保署修正「移動污染源空氣污染防制費收費費率」調漲車用汽、柴油空污費 ，中油、台塑化(6505)宣布各式汽、柴油價格每公升小漲0.1元。
調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。
此外，台塑化4日(週一)凌晨01:00開始，參考零售價格為92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.3元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.2元。
中油表示，美國颶風造成煉油廠進料需求減少400萬桶（約20%）等因素影響下跌，調價指標7D3B週均價從為每桶50.82美元下跌至50.67美元，新台幣兌美元匯率升值0.112元，國內油價依原公式計算降幅為0.53％，汽油價格不予調整、柴油每公升調降0.1元。
不過，因行政院環保署106年8月30日公告修正「移動污染源空氣污染防制費收費費率」，將原車用汽、柴油空污費自每公升0.2元分別調整為0.3元及0.4元，並自106年9月1日起實施。
由於中油現行浮動油價調整機制中之空污費參數，係以實繳費率列計，因此自106年9月4日起改依新費率計算汽、柴油價格，以致油價依浮動油價機制計算並計入空汙費後，汽、柴油應各調漲0.1元。至於9月1日至3日調整所增加之空污費約1,400萬元則由中油自行吸收。
(工商)
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