今秋首波東北風報到 北台灣周末轉涼

本周末將有今年秋天第一股東北風到來，北台灣將感受到氣溫轉涼。 (圖/中央氣象局)

受到瑪娃颱風外圍雲系影響，有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及東北部、南部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。另外，氣象專家也指出，本周末將有今年秋天第一股東北風到來，北台灣將感受到氣溫轉涼。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄中表示，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日瑪娃颱風外圍雲系比較減弱，但仍會帶來局部短暫陣雨，午後局部地區雨勢會增強，若有戶外活動，應隨時注意氣象局發布的特報，白天未降雨時稍感悶熱，但整體而言是舒適的氣溫。

吳德榮指出，明起至周四氣溫回升，又恢復為午後有局部雷陣雨的天氣。不過周五至周日今秋第一股「微弱」東北風南下，北台灣會感受到氣溫略降、天氣稍轉涼，並有局部雨，中南部仍然是午後雷陣雨的天氣，氣溫沒有明顯變化，白天仍感悶熱。

氣象局表示，今日受到瑪娃颱風外圍環流影響，有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及東北部、南部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，今明兩天東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及南部沿海有長浪發生的機率，請注意。

氣象局表示，明日各地大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部短暫陣雨。5日至7日各地大多為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午間中南部地區亦有零星短暫陣雨。8日、9日各地大多為多雲，僅南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

(中時)