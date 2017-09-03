低脂飲食較健康？研究破迷思：反會增加死亡率

研究顯示，低脂飲食無益健康。(圖/shutterstock提供)

不少人崇尚低脂飲食，認為長期下來，可減肥又可顧健康，但真相是如此嗎？加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）一項追蹤7.4年的研究顯示，低脂肪飲食無助於健康，長期下來反會縮短壽命。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥馬斯特大學一項為期7.4年，針對13萬5千名來年齡介於35至70歲受訪者的研究顯示，脂肪攝入最少族群，早死風險為23%，而碳水化合物攝取量逾60%者，死亡風險也會增高。

英國心臟基金會的教授皮爾森（Jeremy Pearson只出，研究顯示人們應更注意飲食中的碳水化合物含量，飲食指南應該修改，「但人們也不應因可攝取多點脂肪而感到興奮」。

(中時電子報)