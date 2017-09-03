防治外來種 小花蔓澤蘭危害面積減8成
昨日為外來入侵植物「小花蔓澤蘭」防治日，農委會林務局特別也在全台各地同時舉辦13場剷除小花蔓澤蘭活動，號召民眾用行動來剷除小花蔓澤蘭，共有1827人參加，剷除小花蔓澤蘭6027公斤。林務局統計，自2001年起開始大力防治，已減少超過8成的小花蔓澤蘭危害面積，月底前也還會舉辦更多除蔓活動。
林務局指出，小花蔓澤蘭是國內最常見的外來入侵植物，它的繁殖能力非常強，而且還會攀爬纒繞在樹上，讓樹木無法行光合作後衰弱死亡，對環境生態的影響相當大。研究發現，每年開花結實前是防除小花蔓澤蘭的最佳時期，而目前正是剷除它的最佳時機，所以特別選定每年9月的第一個星期六為小花蔓澤蘭防治日，希望以活動的方式，讓民眾認識小花蔓澤蘭，達到全民參與小花蔓澤蘭防治工作。
昨日是小花蔓澤蘭防治日，林務局分別在宜蘭、苗栗、臺中、嘉義、高雄及花蓮等6個縣市同時舉辦，參與民眾達1827人，剷除小花蔓澤蘭數量超過6027公斤以上，成果相當豐碩。林務局表示，為了讓更多的民眾參與小花蔓澤蘭除蔓活動，所屬各林區管處在9月底前陸續舉辦多場除蔓相關活動。
林務局表示，自2001年起開始大力推動小花蔓澤蘭防治工作，經過多年努力，小花蔓澤蘭危害的面積已經由5萬1853公頃減少至8123公頃，總共減少了4萬3730公頃約84％，防治已有顯著成果，但因小花蔓澤蘭繁殖能力極強，仍須持續防治以防止再擴大蔓延，希望全國民眾、社區、農民可以一起來參與除蔓工作，讓小花蔓澤蘭不再危害我們的生態。
(中時)
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