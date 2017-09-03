遭甩失婚憂心痛哭 李組長風光不再月入僅7千

「李組長」李鳳新自曝被第二任老婆甩了已離婚，且近年幾乎無類戲劇邀約，讓他經濟、感情皆窘迫。(中時資料照片)

資深演員李鳳新是類戲劇熟面孔，在《台灣變色龍》、《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》中飾演警方代表「李組長」，無比堅毅的形象加上經典台詞「李組長眉頭一皺，認為案情不單純」，讓他知名度暴漲，然風光僅是一時，如今竟爆出大紅人李組長婚姻觸礁，慘遭第二任老婆狠甩，經濟狀況也大不如前，讓他失控痛哭。

「李組長」李鳳新這次不只「眉頭一皺」，甚至悲催地哭了，據《自由時報》報導，李組長受訪時驚曝自己已恢復單身，原來前妻在國外擔任編劇，日前返台，竟跟他說：「我們分開吧，想過自己的生活」，他不願深究，黯然簽字離婚，而他的第一任太太已經離世。

李組長不僅身旁少了太太陪伴，同時還有二子一女要撫養，女兒才剛要到國外念大學，已協商學費部分由前妻負擔，至於兩個兒子，則合開餐車賣古巴三明治快餐車，反倒是李組長之前跟哥哥合開的紅豆餅攤已收起來。

李組長更透露工作方面也很辛苦，這幾年都沒什麼類戲劇可演，最慘時月入僅7千，連自己都很難養活，但他仍咬牙堅持下去，之後自開公司製作戲劇，近來想推出網路劇，還說想找李宣榕主演，製片事業得到兒女力挺，讓他心裡少了點負擔，只剩慢慢走出婚變傷痛一事。

(中時電子報)