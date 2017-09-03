傅崐萁夫婦挺軍公教 嗆綠不敢搞台獨

花蓮退伍軍人協會高唱國歌慶祝軍人節。（許家寧）

與民眾一起高唱軍歌，情緒激昂。(許家寧攝)

傅崐萁(前排右4)、徐榛蔚(前排右5)怒嗆民進黨下台。(許家寧攝)

花蓮400多名退伍軍公教，93軍人節在花蓮火車站前遊行發聲。(許家寧攝)

抗議民眾至民進黨立委蕭美琴服務處前，怒嗆蕭美琴滾出來。(許家寧攝)

花蓮400多名退伍軍公教，軍人節在花蓮火車站前遊行發聲。(許家寧攝)

九三軍人節，花蓮400多名不滿年改政策的退休軍公教人員，今天上午齊聚花蓮火車站前唱國歌慶祝，花蓮縣長傅崐萁夫婦到場聲援，痛批世大運慶功遊行車隊看不到一面國旗，彷彿國家認同錯亂，怒嗆蔡英文有種就宣布台獨，不要遮遮掩掩，詐騙台灣年輕人。

花蓮退伍軍人協會理事長盧新榮說，沒有軍人八年抗戰，流血犧牲保衛台澎金馬，就沒有台灣自由民主與安定繁榮，不允許民進黨抹煞軍公教努力，號稱「年金改革」剝奪軍公教應有的權利，要求恪遵守法不溯及既往原則；新城鄉長錢自立致詞時還不忘向大家拉票，中央委員選舉請投給345號錢自立，讓人傻眼。

國民黨立委徐榛蔚怒斥，民進黨帶頭違法！前瞻建設預算，不顧預算法、財政紀律，還將世大運轉播預算偷偷放在前瞻計畫尚未表決通過的經費，公然把立法院變成行政院的「立法局」，不顧民生議題大搞的轉型正義，卻是真鬥爭，目的把軍公教搞垮。

傅崐萁不滿世大運慶功遊行車隊及選手手中沒有一面國旗，痛批整個國家已經精神錯亂，怒嗆民進黨和蔡英文不要在洗腦年輕人，帶種就講出來宣布台灣獨立，不要在哪裡遮遮掩掩，只會欺負台灣人、詐騙台灣年輕人，根本是台灣詐騙黨。

傅崐萁表示，軍公教貢獻一生的青春與汗水，讓台灣這塊土地能夠安定，讓所有台灣家庭世代能在台灣這塊土地平安成長，他代表花蓮縣軍公教向大家致謝，更與全場軍公教一起高唱軍歌「英雄好漢在一班」、「老兵」及「國家」等歌曲，回味軍旅生涯。

傅崐萁夫妻帶領群眾高呼「中華民國萬歲」、「民進黨下台」等口號，會後抗議群眾則步行轉往立委蕭美琴服務處集結，高喊「蕭美琴滾出來」，警方出動20名警力與攔蛋網預防衝突發生，但服務處假日未上班，群眾在表達訴求後，活動和平落幕。

(中時)