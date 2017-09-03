上任不足4個月 珠海市長李澤中受查

大陸廣東省紀委2日通報，珠海市委副書記、市長李澤中涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。今年5月16日，李澤中真除正式接任珠海市市長，至落馬止尚不足4個月。

公開資料顯示，1970年1月出生的李澤中，是廣東為數不多的「70後」（指1970年後出生）市長。李澤中曾在北大、美國哈佛大學甘乃迪政府管理學院求學。

李澤中到珠海工作之前，歷任省廣晟資產經營有限公司總經理助理、資本運營部部長，副總經理、總經理。去年4月，出任廣晟公司董事長、黨委書記。2017年3月起，李澤中調任珠海市委副書記，市政府黨組書記、代市長，從此正式步入仕途。2017年5月，他由代市長被正式任命為市長。

廣晟資產經營有限公司是廣東省政府批准設立的國有獨資企業，主要從事有色金屬工業、電子信息產業、酒店旅遊業、工程建築房地產業。此前，與李澤中長期共事的公司高管李進明、鍾金松已先後被查。李進明曾任董事長、鍾金松曾任總經理，是李澤中的「前輩」。

李澤中，1970年1月出生，安徽廬江人，北京大學政治學與行政管理系政治學理論專業畢業，研究生學歷，法學碩士學位。

(旺報)