能過舒坦小確幸 黃智賢：千萬中國軍人的犧牲
今天是九三軍人節！知名政論節目主持人黃智賢在臉書寫到，「九月三日，是個向軍人致敬的日子。」並稱那些一輩子不曾聽聞軍人姓名，口中辱罵軍人是米蟲的人們，可以過著他們舒坦的小確幸。是千千萬萬個，快一個世紀以來中國軍人的犧牲。
九三軍人節這天，反年改再度走上街頭。而國民黨前主席洪秀柱表示，九三軍人節本應是藉機表達感謝與敬意的時刻，然而回顧去年的今天，卻是二十萬人上街頭高喊「反污名、要尊嚴」，讓人感到無奈。
黃智賢則在臉書表示，九月三日，是個向軍人致敬的日子。有一種職業，叫作總是遠離家人、叫作把命交給同袍、叫作為國犧牲、叫作忠孝不能兩全、叫作不能與愛妻白首偕老、叫作「因為我的死，可以讓千千萬萬人活」。讓那些一輩子不曾聽聞軍人姓名，口中辱罵軍人是米蟲的人們，可以過著他們舒坦的小確幸。
因為千千萬萬個，快一個世紀以來中國軍人的犧牲，才能讓現在沒心沒肺，沒血沒淚的掌權者，可以有著和平，民主的年代。可以踐踏別人的尊嚴，笑納前人的血淚貢獻。呼籲「請記住，一個國家，如果不尊榮人民的犧牲和努力，將成涼薄之土。這樣的國家，在這個地球，將不會有立足之地。」最後黃智賢不忘向中國軍人致敬！
(中時電子報)
文章來源：黃智賢 臉書
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