冠軍親子公園鰲峰山 中市副議長帶頭打掃美化
台中市清水鰲峰山公園紅不讓！被網路票選為全台10大人氣親子公園第1名，為維護環境，副議長張清照今天（3日）與志工隊及「清年軍」捲起袖子一起打掃，面積27公頃鰲峰山公園，近幾年由前議長張清堂及副議長張清照兄弟爭取近5億元建設，園區設體能器材及爬繩索，有自由車練習場還能攀岩，運動和遊樂設施豐富多元，成為海線新亮點。
大家一起來！周日一早張清照全家都投入鰲峰山公園打掃活動，最小志工只有3、4歲，張清照說「學習付出很重要，這是最好的機會教育。」希望善用民間志工力量，維持更亮麗的建設成果。
「身為清水人覺得很光榮！」志工隊長顏貽松表示，志工隊從民國2001年打掃鰲峰至今10多個年頭，最年長70歲，大家做得健康快樂，這幾年獲前議長張清堂及副議長張清照挹注4、5億元建設鰲峰山，公園景觀煥然一新，網路票選親子公園奪冠，志工隊打掃環境更賣力更歡喜。
張清照表示，清水地區有山有海，鰲峰山就是鄉親們的靠山，他與二哥張清堂爭取經費建設鰲峰山，園區規畫美麗步道和觀景台，還有體能遊憩區，不只成為網紅公園，更吸引很多遊客，環境清潔更重要。
志工隊及「清年軍」平時都兵分二路各自打掃，今天早上大集合，老中青幼合力打掃，雖然掃得滿頭大汗，但看到環境美化，假日做公益更有意義。
「任何公共建設完成之後，重要的是後續管理維護！」張清照強調，除公部門預算委外管理打掃之外，運用民間的志工力量，永續地方建設，鰲峰山公園凝聚大家愛護鄉土的心。
(中時)
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