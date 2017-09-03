缺錢又缺人 1995生命線24H服務恐喊卡

一個人自殺，常會造成整個家庭的破碎，也讓自殺成為全民高度重視的議題。我國自殺死亡率自2007年逐漸下降，且自2010年至今，均成功退出國人10大死因，幕後功臣之一便是在台設立50年的「1995張老師生命線」，但近來出現志工招募速度、趕不上增加的服務量。衛福部坦言，確實有預算不易、募款不順的狀況，面對人力不足的狀況，只能建議生命線採各縣市輪值夜班人力接聽的方式來因應。

統計顯示，去年我國有3765人自殺身亡，而自殺未遂被送到醫院、並經通報各地方衛生局者，更高達2.8萬人，至於有自殺意念、但尚未付諸行動者，則更是多不甚數。各界長期透過各種方式呼籲，一旦有情緒困擾，應儘速撥打全台生命線，透過專業志工來開導、讓民眾不再鑽牛角尖，若開導無效，也可立刻協助轉介，避免後續的悲劇發生，作為自殺防治的一大守門人。

但近來生命線的志工召募速度，愈來愈趕不上服務量的增加，生命線總會統計，2011年，共有2464名志工，服務15萬名個案，到了2016年，服務個案突破17.4萬，但志工僅增加173人、共計2637人，因志工召募人數無相對成長，導致維持24小時接線服務出現困難。

衛福部心口司司長諶立中坦言，生命線近來確實募款不順，而衛福部增加的預算也實在有限，但志工召募速度慢，還有一大原因是社會改變；他解釋，過去生命線的志工，多是小孩已經上學、較有時間的家庭主婦，但現在多為雙薪家庭，等於直接去掉這一大群的志工來源。

生命線現面臨最嚴重的問題是夜班人力，諶立中說，日前和生命線開會，已給予數項建議，當中最主要的，就是建議各縣市儘速改採輪值的方式，透過整合電話資訊系統，讓一個縣市的夜班志工，不只接聽當地縣市的電話而已，讓人力達到最大化，而進入大學社團，深耕、開闢志工的人力來源，也是解決人力不足的因應方法之一。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)