余姓瓦斯工命案 主嫌一到案死者車警報器大作

余男車輛停放在白河分局停車場，策畫毆打他的顏姓主嫌前天到案，該車警報器突然大響，引發議論。（資料照片）

白河分局偵破余姓瓦斯工命案，市警局局長黃宗仁前往慰勞。（白河分局提供）

台南市余姓瓦斯工人在上月中疑似遭人聚眾圍毆致死一案，白河警分局經過連日追查，除原先江、黃兩名少年外，陸續將涉案的其他6人傳喚到案，顏姓主嫌在前天到案，坦承整起事件是由他與江姓少年策畫，釐清案情細節，事發地點其實全在嘉義境內，訊後也將顏男以傷害致死罪送辦，3萬元交保。

余姓瓦斯工上月16日遭人圍毆，並丟包在嘉義榮民醫院，最後傷重不治；白河警分局在17日晚間，接獲嘉義縣警察局水上分局通報，指出有兩名少年自首，聲稱在白河轄區犯案，但該地點並無打鬥痕跡，不像是命案現場；深入追查發現余男先在水上鄉一處茶飲店被發現，追逐攔車後將人再帶到水上鄉一處靈骨塔，施以虐打後再丟包醫院。

由於死者身材壯碩，家屬質疑除江、黃少年外還有其他人下手，尤以死者追求的郭女的顏姓前男友最有嫌疑，他在前天到案說明，指出因為臉書上嗆聲嫌隙，才與江姓少年合謀要教訓余男，但他強調郭女雖在現場，但並不知情。

顏嫌供稱事發後他都躲在台82線快速道路下方便道罕有人跡處，累了就在車上睡覺，前天出面時狼狽不堪；巧合的是，他到案時，在白河分局停車場的余男車輛突然警報器大作，適逢鬼月引發議論。

(中時)