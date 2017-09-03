公館商圈機車格收費 9／4起一次20元
機車族要注意！自9/4日起，北市公館商圈的停車格開始實施收費制度。收費的路段包含羅斯福路、思源街、汀州路，共有800個機車停車格，收費時間是週一到週六下午三點到晚上八點，每次收費20元，一天只收一次，也就是同一天只要在公館商圈收費時段內停車就是20元，民眾停車時要特別注意。
在台北「信義商圈」、「南陽特區」、「內湖科技園區」、「台北車站」、「士林夜市」、「西門商圈」、「光華商圈」、「木柵動物園」等地區，共9600多個機車格早有收費措施。而明天(9/4)開始，公館商圈也將開始實施收費，不少民眾表示並不知情。也對此有不同的反應，有人認為使用者付費，可以接受。但此政策的讓機車族要又再多負擔交通費用。
(中天)
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