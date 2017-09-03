丈夫違載遭攔 陸女咬交警大腿害打狂犬疫苗

據《華西都市報》封面新聞報導，9月1日上午，大陸四川成都金牛區茶店子附近，一名年輕女子橫躺在地上，雙手緊抱著一名交警的大腿，口中不斷呼喊「交警打人！」民警的執法記錄儀拍下了現場全過程，卻發現事情原委，女子因丈夫違規被交警攔下，女子不服反而緊抱民警大腿撕咬，該女子已被警方刑事拘留，而民警則是趕緊去打狂犬病疫苗以防感染。

當天上午10點剛過，成都交警二分局民警執勤時，發現一輛電瓶車違法載人，遂上前糾正並予以處罰。但在執法過程中，車上女子不僅拒絕配合，還現場辱罵執法民警。就在民警喝止其行為時，該女子則突然倒地，緊抱民警大腿撕咬。

(旺報)