美網》盧鄭配次輪止步 盧彥勳展開亞洲賽事
美國網球公開賽，「台灣一哥」盧彥勳男雙搭檔南韓新秀鄭泫，3日次輪碰頭大會第12種子荷蘭、羅馬尼亞聯軍路查（Jean-Julien Rojer）／德考(Horia Tecau)，3比6、2比6無緣第3輪，美網提前結束，將返回亞洲展開亞洲ATP巡迴賽。
盧彥勳今年美網首次與南韓鄭泫攜手，次輪首盤儘管開賽就破發對手，但隨後發球局都失手，3比6讓出首盤，次盤雖然保住第1局，但接下來又接連被破，男雙次輪止步。盧彥勳坦言，對手路查／德考畢竟是專供雙打好手，「在默契上明顯優於我方，雙打的戰術運用也較靈活。」
儘管無緣第3輪，但首度與鄭泫搭檔，對盧彥勳而言仍是難得經驗，也是今年美網唯二的二組純亞洲男子雙打組合。結束雙打賽事後，盧彥勳將返回亞洲，準備接下來亞洲的ATP巡迴賽事。
(中時電子報)
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