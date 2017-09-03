3公尺柵欄嚴陣以待 蔡英文忠烈祠秋祭

出動大批警力，3公尺高圍欄的「意見表達區」也未派上用場。（方濬哲攝）

身高近190的媒體從業人員測試，可見其高度。（方濬哲攝）

蔡英文總統與總統府祕書長吳釗燮等出席秋祭。（方濬哲攝）

蔡英文總統今日前往台北圓山忠烈祠主持「2017年秋祭忠烈殉職人員典禮」，但為避免抗議團體阻撓，台北市政府警察局特別訂製3公尺高圍欄的「意見表達區」，供陳抗民眾、 團體在裡面抗議，所幸完全未派上用場，對此，台北市中山分局督察組組長潘嘉旺表示，這是基於歷次執行勤務經驗與維安需要。

(中時)