美專家：北韓核試驗從未對日造成輻射風險 籲觀察風向

日本政府指稱北韓進行了第6次核試驗。(美聯社)

日本政府指稱北韓進行了第6次核試驗。加州密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute for International Studies）東亞防核擴散計劃（EANP）的資深研究員漢納姆（Melissa Hanham）表示，北韓核試驗從未對日本造成輻射風險，但若發生，宜留在室內，並觀察風向。

在此之前，漢納姆推文說，無法證實北韓最新公布的影像為真，但「底線是他們未來可能要進行熱核測試」。

(中時)