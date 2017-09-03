MLB》哈維復出遭打爆 紐媒酸：不值得等待

「黑暗騎士」哈維復出投得超糟，被紐媒慘酸「不值得等待」。(美聯社)

大都會「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)本季表現不穩，到6月中旬因右肩不適休兵，直到今(3日)才傷癒復出，但他狀況卻是奇慘無比，先發面對太空人，宛如「人體發球機」般頻頻挨打，僅撐2局就慘失7分被KO退場，糟糕的表現遭《紐約郵報》記者弗雷德(Fred Kerber)酸「不值得等待。」

哈維今年失去往日雄風，傷前先發13場自責分率高達5.25，先前又宿醉缺席練球，場內外表現都令人失望。他此役是繼6月14日對小熊傷退後，休養2個多月再登板先發，1下球速雖投到95英里(約152公里)，但壓不住太空人打線，挨4安失掉4分。

哈維辛苦投完1局，2下狀況仍沒改善，被該局首棒打者敲安後，遭史普林格(George Springer)左外野2分炮狙擊。隨後哈維抓到1出局，卻連挨2支安打，加上他自己發生2次暴投，免費送太空人再添第7分。儘管他連飆2K下莊，但此時大都會已是0比7遙遙落後。

「這讓人感到挫折。」哈維表示，自己投球時不好的習慣，還是持續出現，有這樣的表現，他相當失望，「歷經復健又熬過那麼多手術後，本感覺能和過往一樣，把所有事情做好。」哈維表現很糟，但-毒舌的紐媒可沒筆下留情，弗雷德不悅直言「然後哈維你還是被打爆」。

大都會總教練柯林斯(Terry Collins)對哈維表現持正面態度，包括稱讚哈維球出手的感覺不錯、能把球壓低等。然而沒半點負評，也讓弗雷德頗有微詞，寫道「在哈維投得很糟的內容中，柯林斯仍強調好的部分。」儘管出師不利，哈維仍對下次先發有信心，堅信能找回狀態。

(中時電子報)