退伍軍人忠烈祠致敬 近9旬翁興奮昏厥

桃園的近400名退伍軍人在九三軍人節，將9面國旗拼成一整面大旗，從虎頭山下忠義公園，遊行到桃園市忠烈祠，堅持年金不該溯及既往。(蔡依珍攝)

桃園的近400名退伍軍人在九三軍人節，將9面國旗拼成一整面大旗，從虎頭山下忠義公園，遊行到桃園市忠烈祠，堅持年金不該溯及既往。(蔡依珍攝)

桃園的近400名退伍軍人在九三軍人節，將9面國旗拼成一整面大旗，從虎頭山下忠義公園，遊行到桃園市忠烈祠，堅持年金不該溯及既往。(蔡依珍攝)

桃園的近400名退伍軍人在九三軍人節，將9面國旗拼成一整面大旗，從虎頭山下忠義公園，遊行到桃園市忠烈祠，堅持年金不該溯及既往。(蔡依珍攝)

桃園的近400名退伍軍人在九三軍人節，將9面國旗拼成一整面大旗，從虎頭山下忠義公園，遊行到桃園市忠烈祠，堅持年金不該溯及既往。(蔡依珍攝)

桃園的近400名退伍軍人在九三軍人節，將9面國旗拼成一整面大旗，從虎頭山下忠義公園，遊行到桃園市忠烈祠，堅持年金不該溯及既往。(蔡依珍攝)

近400名桃園退伍軍人一早齊聚虎頭山下忠義公園唱國歌。(蔡依珍攝)

由退伍軍人組成的「八百壯士捍衛權益」，在九三軍人節「遍地開花」，各縣市同步舉辦敬軍活動，近400名桃園退伍軍人響應，一早齊聚虎頭山下忠義公園唱國歌，並邊高喊「蔡英文下台」、邊遊行到桃園市忠烈祠向英靈致敬，過程中88歲的侯姓老先生情緒過於激動，一度暈眩昏厥，緊急送往一旁的榮民總醫院，所幸並無大礙，午後已返家休養。

「軍人不怕改革、但不該被汙名化！」桃園市退伍軍人協會理事長崔萬靈說，政府不該以改革之名、製造仇恨對立，堅持法律不該溯及既往，政府應秉持信賴保護原則，強調退伍軍人的18％有法源依據，講到激動處有人按捺不住情緒高喊：「蔡英文下台！」

活動總召、陸軍官校桃園校友會長李東成說，活動完全沒有組織動員、沒有用到任何一張邀請卡、也沒有遊覽車，全透過群組號召，本來預計200人，但獲得熱烈響應，一度破400人，大家自動自發搭公車或開車來，過程理性和平，結束後更迅速把環境打掃乾淨，展現軍人的紀律，會後也將訴求交由立委吳志揚帶進立法院，「一毛都不能刪、一塊都不能少！」

(中時)