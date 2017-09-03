鄒族版美女與野獸的故事，檜木博物館有愛情公仔

「山豬與藍鵲公主」的愛情故事公仔在希諾奇檜木博物館甜蜜亮相。（廖素慧攝）

山美部落鄒族勇士及美女，歡慶「山豬與藍鵲公主」愛情公仔登場。（廖素慧攝）

山美部落鄒族勇士及美女，載歌載舞歡慶愛情公仔登場。（廖素慧攝）

希諾奇董事長蕭道隆（右）贈書給山美部落教室。（廖素慧攝）

美女與野獸的故事不只有西方童話卡通有，台灣阿里山鄒族也有，中正大學台灣文學與創意應用研究所挖掘出「山豬勇士與藍鵲公主（Fuzu與Teofsiia）」的美麗傳說，設計愛情公仔，今天在嘉義市希諾奇檜木博物館揭幕。

這段流傳在阿里山部落的愛情傳說是關於山豬勇士與藍鵲公主「Fuzu與Teofsiia」的故事，男主角原本是山豬，愛上救牠的藍鵲公主，感動山獸神，獲得一日化身為人的短暫時光，與公主相戀，後來他在大火中救了藍鵲公主，2人經歷無數風險，感動神，而結為夫妻。

中正大學學生採訪紀錄這段故事，台文創應所長江寶釵主筆，並設計愛情公仔，與希諾奇檜木博物館合作，為文化觀光添一筆美麗傳說，作為該館觀光轉型的起點。

今天「愛情公仔」由嘉義市長涂醒哲、嘉義縣觀光協會理事長、希諾奇董事長蕭道隆、全國旅行業公會總會副理事長蕭博仁、江寶釵等人共同揭幕，甜蜜亮相，山美部落鄒族的青年勇士及正妹美女載歌載舞慶祝，蕭道隆捐贈童書給部落教室，推動偏鄉閱讀。

愛情故事主人翁山豬的鄒語「Fuzu」，諧音為台語的「富裕」，中正大學特地設計別開生面的「竹筒存錢儀式」，讓現場來賓存入10、50的錢幣，象徵愛情帶來婚姻，家庭創造財富。

(中時)