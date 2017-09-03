世大運剩食不浪費 10噸食材捐弱勢
世大運賽事落幕，選手村留下的食材多達10公噸，其中冷凍肉品及海鮮剩餘6噸，還有冷凍蔬菜、乾貨、牛奶等多元食材，為避免食物浪費，北市社會局與社福團體合作，預計1個月內將食材分送到老人，兒少、身障和街友機構據點，讓剩食成為餐桌佳餚，照顧弱勢族群。
北市府原委託世大運餐飲承包商澳洲GHG（Global Hospitality Group）公司，賽事期間負責選手餐飲，光食材就耗資3億元，12天內供應32萬人次享用，不過仍有部分剩食，為落實惜食精神，社會局今在「書屋花甲」舉辦記者會，號召社福團體一起響應。
選手回國後，經市府盤點，剩食以冷凍肉品及海鮮最多，高達6公噸，鍋貼、雲吞等冷凍食品則有1.7公噸，冷凍蔬菜及水果則有1.2噸，另外還有900箱蛋糕、甜點，以及200多箱雞蛋、牛奶。
社會局長許立民表示，選手村原有的冷凍貨櫃，必須盡快處理，這周就會與社福團體合作，用冷凍車配送到各機構，捐給需要的弱勢民眾，這幾天已陸續發放給25個團體，市府也特別租用冷凍倉庫存放食材，1個月內會配送完畢，預計將有50個團體受惠。
協助配送的中正區忠勤里長方荷生說，世大運食材非常多元，這幾天已運送700箱，不少機構的冷凍庫都「塞爆了」，不過部分據點只有冷藏設施，有些連冷藏都沒有，發放也要考量機構的設備。其中有許多食材保存期限到明年3月，還能分享到新北、宜蘭河南澳等地區，照顧更多民眾。
社會局提醒，只要是兒少、老人、身障及街友團體，機構有廚房和冷藏設施，且能自行出車載送，均符合世大運餘裕食材的捐贈條件，有需求可與社會局社工科聯繫，請電洽1999轉1633。
(中時)
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