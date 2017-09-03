今秋首例 新北屠宰場驗出高病原禽流感
時節已漸漸進入秋天，天氣將開始轉涼，而每年秋冬都是禽流感的好發季節，防檢局今證實，新北市一處屠宰場日前發現雞隻出現疑似禽流感的症狀，昨日檢驗確認感染H5高病原性禽流感，是9月以來首例，已經凍存屠體銷毀，並追查位於桃園、雲林的來源禽場，釐清病原。
防檢局副局長施泰華表示，新北市家禽運銷合作社附設的屠宰場，1日有屠檢人員通報，在3條屠宰線上各發現1隻紅羽土雞的屠體出現腳部潮紅出血等疑似禽流感症狀，當下立即停止這3條屠宰線的作業，停宰8小時，進行屠宰線清潔消毒，也將同批46隻屠體凍存，再各從3條屠宰線採樣3隻屠體，一共9隻送往檢驗。
施泰華指出，昨日確認屠體感染H5高病原性禽流感，是9月首例確診，詳細分型還在確認當中，不過凍存的屠體已經銷毀，由於該批紅羽土雞來自2處養雞場，分別在桃園、雲林，現在防疫人員已趕往來源場追查，確認場內禽隻有感染禽流感，預計來源場除了採樣檢測外，也會採移動管制。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。