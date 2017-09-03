今秋首例 新北屠宰場驗出高病原禽流感

時節已漸漸進入秋天，天氣將開始轉涼，而每年秋冬都是禽流感的好發季節，防檢局今證實，新北市一處屠宰場日前發現雞隻出現疑似禽流感的症狀，昨日檢驗確認感染H5高病原性禽流感，是9月以來首例，已經凍存屠體銷毀，並追查位於桃園、雲林的來源禽場，釐清病原。

防檢局副局長施泰華表示，新北市家禽運銷合作社附設的屠宰場，1日有屠檢人員通報，在3條屠宰線上各發現1隻紅羽土雞的屠體出現腳部潮紅出血等疑似禽流感症狀，當下立即停止這3條屠宰線的作業，停宰8小時，進行屠宰線清潔消毒，也將同批46隻屠體凍存，再各從3條屠宰線採樣3隻屠體，一共9隻送往檢驗。

施泰華指出，昨日確認屠體感染H5高病原性禽流感，是9月首例確診，詳細分型還在確認當中，不過凍存的屠體已經銷毀，由於該批紅羽土雞來自2處養雞場，分別在桃園、雲林，現在防疫人員已趕往來源場追查，確認場內禽隻有感染禽流感，預計來源場除了採樣檢測外，也會採移動管制。

(中時)