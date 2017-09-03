迪化街推徒步區促商機 車輛誤闖罰900元

台北迪化街上著名的大稻埕商圈，常吸引日韓遊客造訪。從9月3日開始要試辦行人徒步區，9月的每個週日從早上十點到下午五點，禁止任何車輛通行，如果有違規將罰款900元，希望能藉由徒步區的推行，讓商圈更活絡。

迪化街擺放告示牌禁止車輛進入(圖截取自影音畫面)

迪化街商圈從歸綏街到南京西路到迪化街一段，街道上擺放告示牌封路，禁止車輛通行，就連原本停在道路兩旁的車，也無法離開，需等到管制結束才能放行。在公館商區也曾試辦5個月的行人徒步區，卻造成人潮減少影響生意，有7成當地人反對因而取消。不過台灣第一個徒步區─西門町卻很成功，高度的商業發展，更新柏油舖面，設置座椅，是外國旅客來台必訪的景點之一。

現在迪化街也希望成為對行人友善的商圈，但對於當地的衝擊及是否造成遊客交通不便，恐怕還有待時間考驗。

(中天)