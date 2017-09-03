藏鏡人是舊愛？爆不合新婚妻 蔡阿嘎忍不住抱怨

網傳影片搭檔「藏鏡人」是舊愛、和新婚妻子不合，對此，蔡阿嘎也做出回應。（圖／取材自蔡阿嘎臉書）

網路紅人蔡阿嘎以創作無厘頭、幽默影片打開知名度，並在去年底娶回再度交往的初戀女友「二伯」，小倆口不時分享新婚甜蜜，舉手投足散發幸福，不過在蔡阿嘎過去的影片中，常搭檔一位「甜美女聲」，只獻聲不見人影的「藏鏡人」，不過有網友卻發現藏鏡人鮮少出現，甚至還有傳聞藏鏡人是舊愛和嘎嫂不合等，對此，蔡阿嘎也做出回應。

蔡阿嘎搭檔的「藏鏡人」近期鮮少參與拍攝影片，甚至還有網友傳藏鏡人與二伯是王不見王，更有人猜藏鏡人是蔡阿嘎的舊愛，面對傳聞滿天飛，蔡阿嘎也在臉書發文回應，表示：「藏鏡人只是因為工作關係離開了台北，只能偶爾北上拍拍片」，因此才少出現在影片中。

蔡阿嘎也強調，自己與藏鏡人「我們真的從來沒有交往過啦!!不是互相的菜啊!!」他還忍不住抱怨「講了9487遍，還是會有人不信」，蔡阿嘎還自己搶頭香留言：「其實真相是藏鏡人倒追我」，但也引來粉絲狠虧「不要往自己臉上貼金」、「通常，男人把不到女神時的說法」。

(中時電子報)