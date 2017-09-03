尖石鄉火燒車 駕駛當場死亡

在尖石鄉北角吊橋附近今中午發生一起火燒車事故，駕車的男子未能及時逃出。（莊旻靜翻攝）

新竹縣尖石鄉中午12點許，70歲溫姓男子駕駛休旅車，從尖石往內灣方向行進，行經北角吊橋附近時，疑因車子不明原因起火，導致車輛失控撞上對向車道旁商家護欄才停止，但車上火勢極大，導致溫姓駕駛當場死亡，警、消仍待釐清事故及起火原因。

今天（3日）中午12點17分，新竹縣消防局獲報在尖石鄉的火燒車事故，警消急忙前往救援，撲滅火勢後發現1名男子在駕駛座上已成焦屍。警方調查死者身分為住在桃園市的溫姓男子，已通知其家屬，但仍有待釐清事故及起火。

(中時)