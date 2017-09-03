等了40年 竹市東大路機車地下道將翻修

新竹市東大路地下道將翻修，提供明亮、友善行人的空間。（徐養齡翻攝）

新竹市東大路機車地下道連接前後站交通，是機車族重要交通樞紐，但啟用40年來未翻修，設備昏暗老舊，行人步行空間狹小，飽受民怨，市府為此擬訂整修計畫，加強步行及照明設備，預計今年底動工，明年夏季完工。

東大路機車地下道位於東大陸橋正下方，40年來是舊城區跨越鐵路兩側的重要隧道，可由中華路直通南大路，銜接前後站生活機能，市府這次翻修著重在地下道景觀及安全性，營造機車與行人「雙贏」的友善環境。

工務處副處長曾嘉文表示，市府斥資2300萬投入改善工程，透過結構補強改善裂縫、漏水及水泥剝落等問題，舊式護欄則以防護鋼絲取代，增加穿透性，提升空氣流通及採光。

(中時)