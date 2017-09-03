九三軍人節 八軍團指揮官澄清湖主持秋祭

陸軍第八軍團指揮官、中將陳曉明向先烈靈位上香獻花。（陸軍八軍團提供）

今天是九三軍人節，為追思為國犧牲的國軍先烈將士，第四作戰區上午10時，在高雄市澄清湖雲南反共救國軍陣亡將士紀念塔，以及國軍高雄忠靈塔，舉辦秋祭典禮，由陸軍第八軍團指揮官、中將陳曉明親自主持，向先烈靈位上香獻花，並慰問遺族家屬。

陳曉明擔任秋祭典禮主祭官，現場包括高雄市政府代表、陸、海、空軍、後備、憲兵及軍事院校主官擔任陪祭官，在儀隊及軍樂隊引導下，陳曉明代表行禮默哀、向靈位獻花、鞠躬，表達對先烈將士的感念與敬意，現場氣氛莊嚴肅穆。

陳曉明表示，在軍人節當日舉行秋祭，除了對陣亡將士致最高敬意之外，也勉勵每位官兵，要效法先烈、先賢奮勇抵禦外侮精神，持續在各自工作崗位恪盡職責，戮力戰訓本務，為國家奉獻力量。

(中時)