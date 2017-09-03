迎接東亞青運 台中市自由車場年底大整修

鰲峰山公園「台中市自由車場」，將成為2019年東亞青年運動會賽地。（陳淑娥攝）

「台中市自由車場」木質跑道翹曲變形，市府年底將進行全面大翻修。（陳淑娥攝）

「台中市自由車場」賽道底下桁架腐朽，市府年底將進行全面大翻修。（陳淑娥攝）

清水區鰲峰山公園的「台中市自由車場」，將成為2019年東亞青年運動會賽地，市府斥資2億元經費將進行全面翻修，包括木質車道、建物主體等軟硬體設備，預計年底動工，最快2018年底完工，讓我國選手可以進場訓練與適應場地，力將東亞青自由車賽獎牌留在台中市。

市議員楊典忠表示，位於鰲峰山的「台中市自由車場」，自1999年啟用以來，培養出蕭美玉、林志勳等多位國家代表隊選手，多年前因賽道底下桁架腐朽，木質跑道翹曲變形嚴重，甚至還有木條鬆落，他接獲民眾反映稱，原定2016年進行整修，至今卻遲未動工。

運動局長王慶堂指出，自由車項目已納入2019東亞青賽事，為符合國際自由車總會認證規定，「台中市自由車場」將全面進行翻修，採取兩階段執行，工程總經費2億元，第一階段為賽道部分，預計年底施工，最快2018年底可完工；第二階段為建物主體及照明等設備，2019年2月將全數竣工啟用。

楊典忠說，自由車已成為台灣參與國際賽事的得牌項目之一，希望市府務必妥善規劃並完成整建工作，讓「台中市自由車場」盡早完工，選手可以及早進場訓練與適應場地，力將東亞青自由車賽獎牌留在台中市。

(中時)