「讓中國難堪」 專家揭北韓核試背後陰謀

北韓第六次核試，專加揭背後陰謀。(取自勞動新聞)

北韓今（3）日進行第6次核試，北京大學國際關係學院教授梁雲祥分析，北韓選在金磚峰會開幕前核試，為的是讓中國難堪。

中國地震台網偵測顯示，11時30分北韓北緯41.35度、東經129.11度發生規模6.3強震，日本隨後證實為第6次核試，首相安倍晉三對此表示強烈抗議。

為何會選在今天核試？梁雲祥向《東網》記者透露，中韓關係近期頗為緊張，中方因向美國靠攏，對北韓態度日趨強硬，北韓選在金磚峰會前核試，除可讓中國感到難堪，也順道宣洩這段期間的所有不滿。

梁雲祥認為，解決朝鮮半島緊張局勢的關鍵在美國的態度，若美朝關係良好，北韓不會選擇核試，但美國這段期間卻不願理會北韓，逼得北韓須透過核試來討價還價。

(中時電子報)