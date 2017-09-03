「讓中國難堪」 專家揭北韓核試背後陰謀
北韓今（3）日進行第6次核試，北京大學國際關係學院教授梁雲祥分析，北韓選在金磚峰會開幕前核試，為的是讓中國難堪。
中國地震台網偵測顯示，11時30分北韓北緯41.35度、東經129.11度發生規模6.3強震，日本隨後證實為第6次核試，首相安倍晉三對此表示強烈抗議。
為何會選在今天核試？梁雲祥向《東網》記者透露，中韓關係近期頗為緊張，中方因向美國靠攏，對北韓態度日趨強硬，北韓選在金磚峰會前核試，除可讓中國感到難堪，也順道宣洩這段期間的所有不滿。
梁雲祥認為，解決朝鮮半島緊張局勢的關鍵在美國的態度，若美朝關係良好，北韓不會選擇核試，但美國這段期間卻不願理會北韓，逼得北韓須透過核試來討價還價。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。