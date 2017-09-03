免費老人健檢 新竹市提供近萬名額

新竹市長林智堅（左二）重視長照福利，將推動老人免費健檢，近萬人受惠。（徐養齡翻攝）

人口老齡化使然，新竹市為照顧身體健康走下坡的長者，18日將推出免費老人健檢，今年斥資近900萬，提供9264個名額，較去年增加逾千人受惠，長輩們可到9間合作醫院進行癌症、胸腔X光等檢查，讓老人家們都能健健康康「呷百二」。

新竹市65歲以上老年人口達4萬9545人，約為全市人口的11％，竹市府為照顧身體健康逐漸下降的長輩們，除配合中央長照2.0政策，另於每年重陽節前推出老人免費健檢，今年共提供9264個名額，比起去年8239名，多出逾千人受惠，本月4日上午8點起，開放民眾向受檢醫院電話預約登記，到額滿或到15日為止。

(中時)